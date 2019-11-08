Игорь Ефремов: Проблемы с безопасностью у стадиона «Торпедо» возникли после матча Кубка России

- Перед началом сезона клуб заявил стадион, который соответствовал требованиям, в том числе и требованиям МВД в части обеспечения безопасности. По нашей информации, проблемы с безопасностью возникли после матча Кубка России против «Балтики».
На какой стадии находится согласование плана безопасности для стадиона «Торпедо», лучше знает клуб. Лига со своей стороны оказывает содействие в том, чтобы матч все-таки состоялся, пусть и на резервном стадионе, - передает слова Ефремова Sport24.ru.
Ранее пресс-служба «Торпедо» сообщила, что домашний матч 23-го тура первенства ФНЛ будет сыгран на стадионе «Открытие Арена».
Добавим, что «Торпедо», набрав с 50 очков в 21 встрече, лидирует в турнирной таблице ФНЛ. «Нижний Новгород», набрав 28 очков, располагается на десятой строчке.
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