«Рубин» примет «Динамо» в 16-м туре РПЛ Начало игры – 14:00 (мск).

Загрузка...

«Рубин» сыграет дома с «Динамо» в матче 16-го тура премьер-лиги.

В первом круге в матче второго тура «Рубин» в меньшинстве вырвал победу в Москве со счетом 1:0 благодаря голу грузина Беки Микелтадзе в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что «Динамо» не выигрывало в Казани 13 лет: в последний раз бело-голубые побеждали «Рубин» в гостях (1:0) 5 ноября 2006 года.

В предстоящем матче из-за дисквалификаций не сыграют Игорь Коновалов у «Рубина», а также Шарль Каборе и Сильвестр Игбун – у «Динамо».

Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 14:00 (мск).