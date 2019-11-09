Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 ноября 2019 23:51Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»

Футболисты «Монако» переиграли «Дижон» в домашнем мачте 13-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал российский полузащитник «Монако» Александр Головин (42-я минута).

После этой игры «Монако» набрал 18 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице лиги 1. «Дижон», имея в активе 12 очков, расположился на 19-м месте.

В следующем туре «Монако» в гостях сыграет против «Бордо», а «Дижон» на своем поле примет «Ренн».

Кирилл Семенов: Мечта сбылась, но место в составе надо доказывать Форвард сборной России Кирилл Семенов – о матче против Швеции на Кубке Карьяла и своей первой шайбе за национальную команду. 09.11.2019 18:30 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Александр Кожевников: Самое главное, сборная России не отсиживалась в обороне Сборная России по буллитам обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла Кудашов назвал состав на матч со Швецией
Одержат ли «быки» первую топ-победу и другие интриги 16-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 08.11.2019 09:00 Футбол Безъязычный Алексей
Доменико Тедеско: Я немного подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско накануне матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» поделился последними новостями. 08.11.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP
Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель Сергей Шахрай – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:43 Фигурное катание Волохов Юрий
Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Ред Уингз» и русские: хроника взлета и падения «Детройта» Золотая эра клуба из города моторов началась в 1990 году с приходом в команду первого россиянина – Сергея Федорова. И продолжалась вплоть до расставания в 2016 году с Павлом Дацюком. 07.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
00:10 ММА Россиянин Имадаев был нокаутирован британцем Робертсом на турнире UFC в Москве
23:51 Футбол Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»
23:43 ММА Россиянин Ибрагимов проиграл американцу Херману на турнире UFC в Москве
23:34 Футбол «Бенфика» одержала волевую победу над «Санта-Кларой»
23:21 Футбол Джордан Ларссон: Был чистый контакт и удар в ногу, даже не знаю, зачем тогда нужен VAR
23:13 Футбол Эсекьель Понсе: Удар Мияйловича? Прилетело, конечно, но терпимо
23:08 ММА Эмеев потерпел первое поражение в UFC
22:51 Футбол Джордан Ларссон: Кузнецов помог мне, но не могу сказать, что все получается из-за него
22:36 ММА Россиянин Гамзатов дебютировал в UFC с победы над бразильцем Абреу
22:32 Футбол «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» благодаря дублю Левандовски
22:27 Футбол «Лестер» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в чемпионате
22:25 Футбол Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Эйбар»
22:17 Футбол Павел Худяков: Ту зарплату, которую получает Мелкадзе, «Тамбов» никогда не потянет
22:12 Футбол «Интер» на своем поле одержал волевую победу над «Вероной»
22:07 Футбол Доменико Тедеско: Если дают карточки за то, что прыгаешь на эмоциях, футбол заканчивается
22:00 ММА Россиянин Анкалаев победил жестким нокаутом на турнире UFC в Москве
21:55 Футбол Евгений Ловчев: «Спартак» утратил уверенность в своих силах
21:41 ММА Хабилов по очкам победил Хандожко в «российской битве» на турнире UFC в Москве
21:40 Футбол Доменико Тедеско: Рады победе над «Крыльями Советов», мы ее заслужили
21:37 Футбол «ПСЖ» обыграл «Брест» благодаря голам Ди Марии и Икарди
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array