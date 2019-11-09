Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал российский полузащитник «Монако» Александр Головин (42-я минута).
После этой игры «Монако» набрал 18 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице лиги 1. «Дижон», имея в активе 12 очков, расположился на 19-м месте.
В следующем туре «Монако» в гостях сыграет против «Бордо», а «Дижон» на своем поле примет «Ренн».
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