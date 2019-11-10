Максим Бузникин – об игре Гилерме: Ошибки случаются у всех, в том числе в ключевых матчах Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин – об ошибках голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

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- Я могу делать выводы только на основании того, что вижу на футбольном поле. А что у Гилерме происходит в голове, не знаю. Но ошибки случаются у всех, в том числе в ключевых матчах, - приводит слова Бузникина RT.

Напомним, в минувшую среду «Локомотив» упустил ничью в матче с «Ювентусом» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

После первого круга «Локомотив» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, у «Краснодара» на одно очко меньше и четвертое место. 10 ноября в Москве железнодорожники проведут матч с «Краснодаром» в рамках 16-го тура РПЛ. Начало игры – 19:00 (мск).