Максим Бузникин: Миранчук сам должен решить, стоит ли ехать в Европу Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин - о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в сильном европейском чемпионате.

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- Считаю, он сам должен для себя это решить. И если Алексей поймет, что ехать нужно, то, конечно, стоит попробовать. А в том, что он футболист хороший, нет никаких сомнений. С моей стороны давать ему советы будет странно, - приводит слова Бузникина RT.

Напомним, в минувшую среду «Локомотив» упустил ничью в матче с «Ювентусом» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

После первого круга «Локомотив» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, у «Краснодара» на одно очко меньше и четвертое место. 10 ноября в Москве железнодорожники проведут матч с «Краснодаром» в рамках 16-го тура РПЛ. Начало игры – 19:00 (мск).