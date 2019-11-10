Василий Столыпин – о матче с «Уфой»: К судье сегодня есть вопросы

- Плохо, что не выиграли, моменты у нас были. К судье сегодня есть вопросы, был момент с рукой, и серьезный вопрос по моменту с Деспотовичем.
К Вилкову много критики было по ходу сезона, он уже ошибался с «Зенитом» и ЦСКА, теперь с нами. В центре у него вроде все нормально, а в штрафной появляются вопросы.
Болельщики сегодня остались недовольны, я шел вместе с ними, они спрашивали про судейство: «Это что вообще такое?» Все видели эти моменты, - передает слова Столыпина Sport24.ru.
После этой игры «Оренбург» набрал 19 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 18 очков, расположилась на десятом месте.
В следующем туре «Оренбург» дома сыграет против «Ахмата», а «Уфа» на своем поле примет «Сочи».