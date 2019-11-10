Юрий Семин: У Крыховяка что-то серьезное Главный тренер «Локомотива» остался доволен и результатом, и игрой своей команды в матче с «Краснодаром».

- Важно было набрать очки перед паузой в чемпионате. Сейчас сыграли намного лучше, чем когда так же, после «Ювентуса», проводили матч со «Спартаком». Хотя, свежести все равно не хватало. В этом у «Краснодара» было преимущество. Но в целом мы справились. Даже имели шансы на победу. Но и ничья, повторюсь, при таких вводных - это хорошо.

- Что с Мацеем Рыбусом, Дмитрием Бариновым, которые не играли, и Гжегожем Крыховяком, замененным в перерыве?

- Баринов травмировался с «Ювентусом», Рыбус на разминке, а у Крыховяка, по-моему, что-то серьезное. Ждем результаты обследования.

- Вы довольны, но у «Локо» теперь серия из пяти матчей без побед…

- Это вы два матча с «Юве» добавили? Нормально так считаете… А я считаю, что в все нормально. Мы контролируем ситуацию, идем вторыми в РПЛ, третьими в группе Лиги чемпионов. И единственный российский приз нового сезона, кстати, выиграл «Локомотив». Суперкубок России. Так что никакого кризиса. Идем вперед.

- Как вам игра Мануэла Фернандеша за «Краснодар»?

- Ну, он же теперь не игрок «Локомотива». А я оцениваю только своих ребят.