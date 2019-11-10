Гжегож Крыховяк: Со мной все хорошо

Хавбек московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча с «Краснодаром» (1:1) в 16-м туре РПЛ.
«Жаль, что не смогли выиграть. Со мной все хорошо», – написал игрок в своем Instagram.
Отметим, что в перерыве Крыховяк был заменен. Его место занял полузащитник Антон Миранчук.
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