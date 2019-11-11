Сборная России прилетела в Сочи на сбор перед матчами с Бельгией и Сан-Марино (видео, фото) Россия сыграет с Бельгией 16 ноября и с Сан-Марино 19 ноября.

Сборная России прилетела в Сочи, где будет готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Россия сыграет с Бельгией 16 ноября в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино 19 ноября в Серравалле.

Напомним, сборные Бельгии и России уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.

К заключительным матчам в этом году национальная команда будет готовиться в следующем составе:

Сборная России:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»);

форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия).