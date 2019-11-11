Сборная России прилетела в Сочи на сбор перед матчами с Бельгией и Сан-Марино (видео, фото)

Сборная России прилетела в Сочи, где будет готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино, сообщает официальный твиттер национальной команды.
Россия сыграет с Бельгией 16 ноября в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино 19 ноября в Серравалле.
Приземлились в Сочи! 👋👋👋 pic.twitter.com/kNR0Oz4W6U— Сборная России (@TeamRussia) November 10, 2019
Напомним, сборные Бельгии и России уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.
В Сочи 🛬 pic.twitter.com/OnNDd2SRQ2— Сборная России (@TeamRussia) November 10, 2019
К заключительным матчам в этом году национальная команда будет готовиться в следующем составе:
Сборная России:
вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);
защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);
полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»);
форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия).