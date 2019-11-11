Издание L’Equipe включило Головина в сборную 12-го тура лиги 1 Полузащитник сборной России забил «Дижону».

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Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в сборную 12-го тура лиги 1 по версии издания L’Equipe.

В субботу 23-летний игрок сборной России забил единственный мяч в матче с «Дижоном» (1:0), принес монегаскам пятую победу в турнире и получил от L’Equipe семь баллов. Теперь на счету Головина три гола и две результативные передачи в 12 матчах сезона.

Сборная 12-го тура:

вратарь: Александр Укиджа («Метц»);

защитники: Юсеф Атталь («Ницца»), Даниэль Конгре («Монпелье»), Дуе Цалета-Чар («Марсель»), Мигель Трауко («Сент-Этьен»);

полузащитники: Александр Головин («Монако»), Димитри Лиэнар («Страсбур»), Димитри Пайет («Марсель»);

форварды: Анди Делор («Монпелье»), Дени Буанга («Сент-Этьен»), Людовик Ажорк («Страсбур»).

Главный тренер: Клод Пюэль («Сент-Этьен»).

Напомним, с понедельника Головин в составе сборной России начал подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).