Александр Егоров: В столкновении Ари и Крыховяка нет ни одного критерия на удаление Поляк был заменен в матче с «Краснодаром».

Загрузка...

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о столкновении полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка и форварда «Краснодара» Ари, а также о незафиксированном нарушении правил со стороны португальца Жоау Мариу перед голом красно-зеленых.

«Момент со столкновением Ари и Крыховяка… Это был жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия на красную, – приводит Sport24.ru слова Егорова. – Специально наносить травму лбом нельзя.

Арбитр должен был зафиксировать фол в центре поля с Мариу и (Русланом) Камболовым перед тем, как был забит гол со штрафного. Именно этот момент обсуждали с (Сергеем) Галицким о том, мог или нет вмешиваться VAR».

Напомним, матч «Локомотив» – «Краснодар» судил арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Отметим, что из-за повреждения Крыховяк был заменен в перерыве на полузащитника Антона Миранчука.