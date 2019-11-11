Далер Кузяев: Россия покажет атакующий футбол с Бельгией Россия и Бельгия сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Загрузка...

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о сборной Бельгии, с которой команда сыграет 16 ноября в матче девятого тура отборочного турнира Евро-2020.

«Нам будет очень тяжело против бельгийцев, но обыграть их реально, – приводит ТАСС слова 26-летнего игрока. – При правильной подготовке и должном настрое, при поддержке болельщиков можем добиться положительного результата, я думаю, что мы покажем атакующий футбол».

Напомним, сборные России и Бельгии уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге. При этом команды продолжают бороться друг с другом за первое место в группе I.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).