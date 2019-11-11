Станислав Черчесов: Нам надо оценить свои возможности перед матчем с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге.
«Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем, потому что нам надо подготовиться, оценить свои возможности, – приводит ТАСС слова Черчесова. – Мы играем дома, против сильного соперника. Главное – правильно подготовиться».
Напомним, Россия проиграла Бельгии (1:3) в Брюсселе в матче первого тура квалификации. К девятому туру обе команды уже обеспечили себе участие в финальном турнире, но продолжают борьбу за первое место в группе I.
Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).
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