Федор Чалов – об ошибках Вилкова: Такого не должно быть Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов остался недоволен работой судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита».

«Я вообще не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна. Сердар ударил Облякова по ноге, здесь было явное нарушение. Ладно, в Сочи не было VAR и по поводу назначенного пенальти в наши ворота можно спорить. Но там все однозначно! Такого не должно быть!» – цитирует Чалова Sport24.ru.

Ранее гендиректор армейцев Роман Бабаев также выразил недовольство работой Вилкова, отметив, что столичный клуб будет добиваться объяснений.