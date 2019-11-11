Федор Чалов – об ошибках Вилкова: Такого не должно быть

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов остался недоволен работой судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита».
«Я вообще не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна. Сердар ударил Облякова по ноге, здесь было явное нарушение. Ладно, в Сочи не было VAR и по поводу назначенного пенальти в наши ворота можно спорить. Но там все однозначно! Такого не должно быть!» – цитирует Чалова Sport24.ru.
Ранее гендиректор армейцев Роман Бабаев также выразил недовольство работой Вилкова, отметив, что столичный клуб будет добиваться объяснений.
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