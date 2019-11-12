Дмитрий Сычев: Приятно, что люди перестали гнобить наш футбол и стали поддерживать сборную - Советский спорт
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12 ноября 2019 12:15Футбол

Дмитрий Сычев: Приятно, что люди перестали гнобить наш футбол и стали поддерживать сборную

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев - об изменениях в отношении болельщиков к игрокам национальной команды.

Видно, что ребята сильно хотят не только показать достойную игру, но и порадовать болельщиков. Потому что такого единения не было очень давно. Приятно, что люди наконец-то перестали гнобить наш футбол и начали поддерживать свою команду. А игроки платят им той же монетой, приводит слова Сычева RT.

Напомним, что российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

В заключительных двух встречах группового квалификационного раунда сборная России сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

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