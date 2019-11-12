Агент Петреску: Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску прокомментировал новость о том, что специалист, работающий с «ЧФР», может возглавить «Сочи».

Загрузка...

– Пока никаких контактов с ними не было. Петреску сейчас успешно работает в «Клуже», хорошо идет в Лиге Европы. Но любое предложение, которое поступит специалисту из России, будет рассматриваться самым внимательным образом. Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей, – передает слова агента Sport24.ru.

Ранее комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале рассказал о возможных кандидатах на замену главного тренера «Сочи» Александра Точилина.

Напомним, что в 16 туре чемпионата России «Сочи» на своем поле уступил ЦСКА (2:3). После этой игры сочинская команда с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Точилин тренирует команду с 2018 года, а до этого три сезона работал в «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое и было предшественником «Сочи». Под руководством Точилина сочинский клуб добился права играть в РПЛ.