Роберто Манчини: Важно вызвать Марио, когда он этого заслужит, а не ради заявления против расизма

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался включать в список игроков на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы с Боснией и Герцеговиной и Арменией нападающего «Брешии» Марио Балотелли.
«Футбол – это спорт, который объединяет людей. Он не должен разрушаться теми немногими, кто совершает ошибки. Я люблю Марио, но для меня важно заявить, что если я вызову его в сборную, то по той причине, что он этого заслуживает и может помочь нам. Думаю, важно вызвать Марио, когда он действительно этого заслужит, а не для того, чтобы сделать заявление против расизма», – приводит слова тренера Goal.com.
Напомним, во время матча 11-го тура серии А «Верона» – «Брешиа» игрок подвергся дискриминации по расовому признаку со стороны фанатской трибуны хозяев. В ответ на выкрики он запустил мячом в сторону зрителей. Игру приостановили на несколько минут, Балотелли хотел покинуть поле, но доиграл матч до конца.
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Армия рулит. Молодежная сборная России обыграла канадцев и сравняла счет в серии Наши дважды уступали в счете, но догоняли хозяев (2:2). Наконец, на полную катушку включился Подколзин. А в серии буллитов на первый план вышли армейцы – Савунов, Морозов из Питера и Соркин – из Москвы. Канадцы ответили лишь одним результативным броском. Итог – 3:2 Б. 12.11.2019 07:00 Хоккей Домрачев Владислав «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Мелкадзе – бомбардир и возвращение Дзагоева. Главные события 16-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас все самое интересное, что произошло в 16-м туре РПЛ. 10.11.2019 23:45 Футбол Безъязычный Алексей У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» – победу Видеотехника в этот вечер сыграла против Ови и Ко. Подарила гол «Аризоне», который поначалу никто не заметил. А в овертайме отменила шайбу уже отплясывающих победный танец хозяев. В итоге «Кэпиталз» уступили по буллитам 3:4, но лидерство в общей таблице НХЛ сохранили. 12.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон