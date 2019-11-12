Роберто Манчини: Важно вызвать Марио, когда он этого заслужит, а не ради заявления против расизма Скандальный футболист не будет вызван в «Скуадру Адзурру» ради заявления против расизма.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался включать в список игроков на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы с Боснией и Герцеговиной и Арменией нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

«Футбол – это спорт, который объединяет людей. Он не должен разрушаться теми немногими, кто совершает ошибки. Я люблю Марио, но для меня важно заявить, что если я вызову его в сборную, то по той причине, что он этого заслуживает и может помочь нам. Думаю, важно вызвать Марио, когда он действительно этого заслужит, а не для того, чтобы сделать заявление против расизма», – приводит слова тренера Goal.com.

Напомним, во время матча 11-го тура серии А «Верона» – «Брешиа» игрок подвергся дискриминации по расовому признаку со стороны фанатской трибуны хозяев. В ответ на выкрики он запустил мячом в сторону зрителей. Игру приостановили на несколько минут, Балотелли хотел покинуть поле, но доиграл матч до конца.