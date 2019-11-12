Александр Ерохин: Все понимают важность матча с Бельгией Полузащитник сборной России Даниил Фомин – о предстоящем матче квалификационного раунда к Евро-2020 против команды Бельгии.

– Потихоньку начинаем готовиться к Бельгии, сегодня начнется теория. Все понимают важность матча с бельгийцами, это игра за первое место в группе. Подходим к ней с серьезным настроем, – передает слова Фомина ТАСС.

Напомним, что в заключительных двух турах группового квалификационного раунда сборной России предстоит сыграть с Бельгией (Санкт-Петербург, 16 ноября) и с Сан-Марино (Серравалл, 19 ноября).

Отметим, что российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020.