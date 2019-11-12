Жоау Мариу выбыл до конца года из-за перелома пальца Хавбек перебрался в столичный клуб минувшим летом.

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник красно-зеленых Жоау Мариу получил травму, из-за которой пропустит остаток этого года. По его словам, у футболиста диагностирован перелом пальца, который он получил в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

«У Жоау Мариу перелом пальца ноги, это случилось в матче с «Краснодаром» примерно на 60-й минуте. Матч он доиграл до конца, стойкий игрок. Он приехал в состав национальной сборной, и ему поставили данный диагноз. Скорее всего, до конца этого года мы его не увидим на поле», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Также Семин рассказал о состоянии полузащитников Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова. Отметим, что первый получил серьезный удар в голову после столкновения с форвардом «Краснодара» Ари.

«Что касается Гжегожа Крыховяка, он тоже получил серьезную травму – сотрясение мозга. У Димы Баринова, как и сообщалось ранее, травма голеностопа», – добавил тренер.