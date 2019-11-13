Adidas допустил грубую ошибку при создании формы сборной России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 ноября 2019 01:48ФутболГичунцев Артур

Adidas допустил грубую ошибку при создании формы сборной России

Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу РФС.

16 ноября сборная России встретится в Санкт-Петербурге с командой Бельгии в рамках отбора к Евро-2020. Через три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с командой Сан-Марино.

Ожидалось, что в обоих матчах россияне появятся в новой форме, но в РФС решили вернуться к прежней экипировке.

Отмечается, что такое решение принято из-за перепутанной очередности полос российского флага на рукаве. Именно в этой форме национальная команда должна сыграть на Евро-2020.

Напомним, техническим спонсором сборной России является немецкая фирма Adidas.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира
«Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Станислав Саламович, можно без Гилерме? Как российские сборники играли за клубы Лидеры российского футбола сильно сдали за последний месяц, поэтому главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предстоит непростая задача определить, кто из его игроков находится в наилучшей форме. 12.11.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Adidas допустил грубую ошибку при создании формы сборной России Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Палмейраса» Квинси Промес: Может быть, однажды я вернусь в «Спартак»
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Знарок снял проклятие ЦСКА С сентября 2013 года – шесть лет «Спартак» не побеждал ЦСКА. 12.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина Эксперт по судейству обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова. 11.11.2019 19:30 Футбол Левитин Владимир
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
01:59 Футбол Стерлинг вернулся в сборную Англии после стычки с защитником «Ливерпуля»
01:53 Футбол Слуцкий – о разводе с женой: Моя семья – футбол. Прошу прощения у своих родных, но это правда
01:48 Футбол Adidas допустил грубую ошибку при создании формы сборной России
01:34 Футбол Модрич выиграл Golden Foot. Он опередил Месси и Роналду
00:43 Футбол Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Палмейраса»
00:21 Хоккей Игорь Никитин: Такие матчи будут мотивировать ребят
23:56 Хоккей Олег Знарок: Настраивать на ЦСКА парней не нужно
23:33 ММА Фрэнсис Нганноу: Волков дважды отказался от поединка со мной
23:11 Хоккей «Салават Юлаев» взял верх над рижским «Динамо»
22:35 Хоккей Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд
22:10 Хоккей «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
21:57 Хоккей «Ак Барс» всухую одолел «Авангард»
21:36 Хоккей «Барыс» обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений
21:26 Хоккей «Локомотив» победил «Сибирь» в матче КХЛ
21:07 Футбол Квинси Промес: Может быть, однажды я вернусь в «Спартак»
20:30 Легкая атлетика Трехкратная чемпионка мира Ласицкене не прошла в финал премии «Спортсменка года»
20:04 Футбол Станислав Черчесов – о тренерской деятельности: Первое время я вообще ничего не понимал
19:41 Футбол Ван Дейк признан футболистом года по версии Goal
19:23 Хоккей «Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 4-ю победу кряду
18:48 Футбол «Локомотив» опубликовал информацию о состоянии Мариу, Крыховяка и других футболистов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array