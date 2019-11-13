Adidas допустил грубую ошибку при создании формы сборной России Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу РФС.

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16 ноября сборная России встретится в Санкт-Петербурге с командой Бельгии в рамках отбора к Евро-2020. Через три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с командой Сан-Марино.

Ожидалось, что в обоих матчах россияне появятся в новой форме, но в РФС решили вернуться к прежней экипировке.

Отмечается, что такое решение принято из-за перепутанной очередности полос российского флага на рукаве. Именно в этой форме национальная команда должна сыграть на Евро-2020.

Напомним, техническим спонсором сборной России является немецкая фирма Adidas.