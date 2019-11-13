Президент «Оренбурга»: Не исключаю возможности обращений по поводу Федотова не только из «Сочи» Ранее сообщалось, что Федотов может возглавить аутсайдера премьер-лиги.

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал появившуюся информацию о том, что главный тренер команды Владимир Федотов может возглавить «Сочи».

«На данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт, – приводит слова Кияева официальный сайт клуба. – Тренерский штаб ФК «Оренбург» отлично проявил себя, показывает хорошие результаты.

Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны ФК «Сочи».

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Федотова «Оренбург» занял седьмое место. После 16 туров нынешнего чемпионата команда набрала 19 очков и занимает восьмое место.

В то же время новичок премьер-лиги «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 13 очками.