Исо Каньенда: Муслин сказал: «Хочешь остаться в «Локомотиве» – плати деньги Каньенда провел за «Локомотив» четыре матча.

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Бывший форвард «Локомотива» Исо Каньенда рассказал о том, как серб Славолюб Муслин, тренировавший команду в 2005-2006 годах, требовал от него денег.

– Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги», – рассказал 37-летний малавиец в интервью «Чемпионат.com».

– Да ну! Много?

– Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: «Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в «Ростов». В «Локомотиве» были высокие зарплаты, но много заработать я не успел – всего шесть месяцев там был.

Отметим, что права на Каньенду принадлежали «Локомотиву» в 2005-2008 годах, однако за это время он провел за клуб четыре матча. Также Каньенда играл в России за «Ростов», «КАМАЗ», «Ротор» и «Динамо» (Брянск).