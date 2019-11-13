Португальские арбитры назначены на матч Россия – Бельгия Матч пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге.

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Главным судьей матча девятого тура отборочного турнира Евро-2020 Россия – Бельгия назначен португалец Артур Соареш Диаш, сообщает официальный сайт УЕФА.

40-летнему Диашу будут помогать ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш, а также резервный судья – Уго Мигель.

В сентябре 2018 года Диаш работал на матче Лиги наций Турция – Россия (1:2). Также в прошлом сезоне он судил матчи «Реал» – ЦСКА (0:3) в Лиге чемпионов и «Вильярреал» – «Зенит» (2:1) в Лиге Европы.

Всего в семи играх при судействе Диаша российские команды одержали три победы при четырех поражениях.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 20:00 (мск).