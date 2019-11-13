Сергей Кирьяков: У России есть право на ошибку, ничего страшного, если проиграем Бельгии

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч с Бельгией в отборочном турнире Евро-2020.
«Основная задача у нас решена, поэтому будет полегче в психологическом плане, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кирьякова. – Представьте ситуацию, если бы от этого матча зависел выход в финальную часть чемпионата Европы. Сейчас была бы совсем другая ситуация. Но мы имеем право на ошибку, и ничего страшного не произойдет, если даже проиграем».
Напомним, сборные России и Бельгии уже обеспечили себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 20:00 (мск).
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