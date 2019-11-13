Валерий Непомнящий: Шансы сборной России в матче с Бельгией не безнадежны Футбольный эксперт Валерий Непомнящий - о предстоящем матче сборной России с командой Бельгии в рамках группового турнира квалификации к Евро-2020.

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– Если смотреть реально, в индивидуальном плане мы уступаем бельгийцам. Но футбол такая игра, что не обязательно побеждает тот, кто сильнее. Вопрос в том, насколько Черчесову удастся подготовить команду к этой встрече.

Каков прогноз на матч? Мне его сложно давать, потому что я начинаю копаться там, где не нужно. Необходим глубокий анализ, а у меня его нет. А вот у Черчесова есть. Он знает, что и как. Поэтому наши шансы не безнадежны, – передает слова Непомнящего «Евро-футбол.ру».

Напомним, что российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

В заключительных двух встречах группового раунда сборная России сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.