Игорь Коновалов: Сейчас никуда не рвусь из «Рубина» - Советский спорт
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13 ноября 2019 16:46Футбол

Игорь Коновалов: Сейчас никуда не рвусь из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов - об интересе к нему со стороны «Динамо».

– Действительно, был вариант продолжения карьеры в «Динамо». Но, как понимаю, все переговоры остановились на уровне клубов. Честно говоря, сейчас никуда не рвусь из «Рубина», – приводит слова Коновалова Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне 23-летний полузащитник отыграл за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч.

Действующий контракт хавбека рассчитан до лета 2020 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 3 миллиона евро.

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