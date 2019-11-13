Жиру может перейти в «Челси» Он знаком с тренером миланского клуба Антонио Конте по работе в стане «синих».

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Форвард «Челси» Оливье Жиру привлек внимание руководства «Интера». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, итальянцы хотят купить нападающего в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сумма сделки может составить 7 млн евро.

В текущем сезоне 33-летний Жиру отыграл 6 матчей и забил 1 гол. Его контракт в силе до лета 2020 года.

Добавим, что после прихода Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик «Челси» футболист потерял место в стартовом составе.