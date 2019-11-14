«Милан» может продать игроков, чтобы выручить деньги на зарплату Ибрагимовича - Советский спорт
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14 ноября 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

«Милан» может продать игроков, чтобы выручить деньги на зарплату Ибрагимовича

Швед объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Милан» рассматривает возможность продажи игроков, что позволит заработать деньги, которые в том числе могут пойти на зарплату форварда Златана Ибрагимовича, сообщает Football Italia.

По информации источника, в январе команду могут покинуть защитник Рикардо Родригес, а также полузащитники Франк Кессие и Фабио Борини. В клубе рассчитывают, что на продаже этой тройки получится заработать 60 миллионов евро.

В этом случае «Милан» готов предложить Ибрагимовичу контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год. Накануне 38-летний швед объявил о том, что покидает «Лос-Анджелес Гэлакси», в котором за два года забил 53 гола в 58 матчах.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах и стал вместе с клубом чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).

В нынешнем сезоне Борини провел за «россонери» два матча, Родригес – четыре, а Кессие – десять.

После 12 туров «Милан» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии A.

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