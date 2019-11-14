Жиру согласился перейти в «Интер»

Форвард «Челси» Оливье Жиру готов перейти в «Интер», сообщает Football Italia.
33-летний француз стал редко попадать в состав «синих» после того, как команду возглавил Франк Лэмпард. В нынешнем сезоне Жиру сыграл в шести матчах и забил в них один гол.
В этой связи чемпион мира намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Одним из претендентов на Жиру называется «Интер», который ищет замену получившему серьезную травму чилийцу Алексису Санчесу. К тому же главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте хорошо знаком с нападающим по совместной работе в «Челси». Ожидается, что сумма трансфера составит семь миллионов евро.
Напомним, Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. В 69 матчах за клуб он забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
Вячеслав Чанов: Никто не заставит Акинфеева вернуться в сборную Известный в прошлом голкипер, воспитавший для ЦСКА Игоря Акинфеева, прокомментировал слухи о том, что 33-летний армеец может возобновить выступления за сборную на Евро-2020. 13.11.2019 10:00 Футбол Августин Александр Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту Сборная России оставила двойственное впечатление на Кубке Карьяла. Впрочем, руководство ее штаба заявило, что идет просмотр кандидатов с прицелом на олимпийский Пекин. Поэтому не надо впадать в панику из-за нашего третьего места в Хельсинки. 12.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине? 11.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Думаем о Бельгии, болеем за Турцию и Ирландию В ближайшие дни определятся 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020 и 16 команд, которые разыграют четыре последние путевки в мартовских «Финалах четырех». Объясняем некоторые расклады. 14.11.2019 11:00 Футбол Безъязычный Алексей Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам Бывший президент «Спартака» и коренной ростовчанин высказался о кризисной ситуации в клубе из его родного города. 13.11.2019 21:45 Футбол Августин Александр Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду» Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 14.11.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий