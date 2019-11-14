Жиру согласился перейти в «Интер» Француз намерен снова поиграть под руководством Конте.

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Форвард «Челси» Оливье Жиру готов перейти в «Интер», сообщает Football Italia.

33-летний француз стал редко попадать в состав «синих» после того, как команду возглавил Франк Лэмпард. В нынешнем сезоне Жиру сыграл в шести матчах и забил в них один гол.

В этой связи чемпион мира намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Одним из претендентов на Жиру называется «Интер», который ищет замену получившему серьезную травму чилийцу Алексису Санчесу. К тому же главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте хорошо знаком с нападающим по совместной работе в «Челси». Ожидается, что сумма трансфера составит семь миллионов евро.

Напомним, Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. В 69 матчах за клуб он забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.