Таджикистан проиграл Мьянме в квалификации ЧМ-2022 Мьянма набрала первые очки в группе F.

Сборная Таджикистана потерпела поражение от Мьянмы (3:4) в Мандалае в матче второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

У Таджикистана дубль оформил воспитанник «Локомотива» Манучехр Джалилов, а еще один гол на счету защитника «Нефтехимика» Фархода Васиева.

Мьянма набрала первые три очка в группе F, но остается на последнем месте. У Таджикистана осталось шесть очков и третье место.

В еще одном матче в группе F в четверг Киргизия примет Японию в Бишкеке.

Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители групп, а также четыре из восьми команд, занявших вторые места.

Мандалай

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа F

Мьянма – Таджикистан – 4:3 (2:1)

Голы: Лам Суан, 10, 41. Аун Ту, 48. Маун Маун Лвин, 63 – Джалилов, 36, с пенальти, 76. Васиев, 57.