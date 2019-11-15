Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик Ранее сообщалось, что нападающий испытывает проблемы с коленом.

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Матч отбора Евро-2020 между сборным Португалии и Литвы завершился в пользу хозяев со счетом 6:0.

В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.

В другом матче группы В сербские футболисты нанесли поражение команде Люксембурга со счетом 3:2. В составе победителей забили Александр Митрович, оформивший дубль, и Неманья Радоньич. У гостей это сделали Жерсон Родригес и Давид Тюрпель.

Таким образом, сборная Португалии продолжает занимать 2-е место в таблице, а команда Сербии расположилась на 3-й строчке. Литва занимает последнюю, 5-ю позицию, а Люксембург расположился на 4-м месте.