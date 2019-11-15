Головин тренировался в общей группе перед матчем с Бельгией Сборная России провела тренировку на стадионе «Санкт-Петербург».

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Все игроки сборной России приняли участие в тренировке команды на стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией, сообщает ТАСС.

В общей группе занимался и полузащитник Александр Головин, который накануне работал по индивидуальной программе.

Напомним, с понедельника по четверг сборная России готовилась к матчу с Бельгией в Сочи, а накануне вечером прилетела в Санкт-Петербург.

Россия и Бельгия уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).