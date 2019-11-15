Станислав Черчесов: У Головина есть проблемы, которые помешают сыграть с Бельгией Полузащитник сборной России пропустит матч с лидером отборочной группы.

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Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с Бельгией в матче отборочного турнира Евро-2020.

В пятницу 23-летний игрок тренировался в общей группе на стадионе «Санкт-Петербург», однако из-за повреждения, с которым Головин приехал в расположение национальной команды, он не выйдет на поле в субботу.

«Головин и там (в Сочи) вышел на одну тренировку, и сегодня пробовал (тренироваться), – сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. – У него есть проблемы, которые помешают завтра сыграть».

Напомним, с понедельника по четверг сборная России готовилась к матчу с Бельгией в Сочи, а накануне вечером прилетела в Санкт-Петербург.

В нынешнем отборочном турнире Головин сыграл в семи матчах (во всех – с первой до последней минуты), забил два гола и сделал семь результативных передач.

Россия и Бельгия уже гарантировали себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).