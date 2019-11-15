Станислав Черчесов – о форме сборной: Давайте о футболе говорить, а о моде поговорим потом Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старой форме.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем девятого тура отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией высказался о ситуации с новой формой национальной командой.

В предстоящих матчах с Бельгией и Сан-Марино Россия должна была сыграть в новой форме, презентация которой уже состоялась в ноябре. Однако во вторник стало известно, что команда завершит квалификации Евро в старой форме, тогда как в дизайн новых футболок будут внесены изменения.

«Есть федерация, есть технический спонсор, которые какие-то нюансы должны доработать, и тогда будем играть в той форме, которую нам предоставят, – приводит «Р-Спорт» слова Черчесова. – Мы в команде об этом не думали ни секунды, не обсуждали. Давайте о футболе говорить, а о моде поговорим потом».

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).