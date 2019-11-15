Станислав Черчесов: О возвращении в сборную с Акинфеевым не говорили Голкипер ЦСКА завершил международную карьеру осенью прошлого года.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что обсуждал с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым возможность его возвращения в национальную команду.

«С Акинфеевым вообще не общался, – сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией. – Специально посмотрел: за последние полгода один раз виделись на дне рождения, были еще смски. О возвращении в сборную не говорили. А так... Он такой же футболист, как все. А завтра в воротах будет Гилерме».

Напомним, прошлой осенью 33-летний Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России. Во всех восьми матчах отбора на Евро-2020 ворота сборной России защищал Гилерме, пропустивший четыре гола, в том числе три – от сборной Бельгии (1:3) в Брюсселе.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).