Гарет Саутгейт: Англия вышла на Евро с первого места и сделала это уверенно Англия разгромила Черногорию и обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020.

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Черногорией (7:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, после которой команда обеспечила себе участие в финальном турнире.

«Команда показала очень высокое качество при передачах, кроссах и была хладнокровна в завершении, – приводит BBC слова Саутгейта. – Раньше у нас порой возникали трудности в матчах с более слабыми командами, которые защищаются большими силами.

Но у нас есть игроки, которые умеют вскрывать такие команды, и стиль, который позволяет это сделать. Мы вышли с первого места и сделали это уверенно».

Напомним, хет-трик в матче сделал форвард Гарри Кейн, по голу забили полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, а также нападающие Маркус Рэшфорд и Томми Абрахам, еще один мяч защитник сборной Черногории Александар Шофранац отправил в свои ворота.

Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Лондоне, который примет полуфиналы и финал.