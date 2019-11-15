Фернанду Сантуш: В перерыве попросил команду подумать о следующем матче Португалия разгромила Литву в Фару.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча с Литвой (6:0) в отборочном турнире Евро-2020 на «Эштадиу Алгарве» в Фару.

«Мы очень хорошо провели первый тайм, – приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА. – Могли забить и больше голов. В перерыве попросил команду играть на той же скорости, решить исход матча и вместе с тем подумать о следующей игре. В воскресенье нас ждет другой соперник (Люксембург), и на восстановление у нас меньше 72 часов».

Хет-трик в ворота Литвы оформил форвард Криштиану Роналду, по голу забили полузащитники Пицци, Бернарду Силва, а также нападающий Гонсалу Пасиенсия.

Напомним, Португалия занимает второе место в группе B, опережая на одно очко Сербию, которая также в воскресенье сыграет дома с Украиной.