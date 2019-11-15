Артем Дзюба: Мы иногда не играем в футбол, а как будто на сражении Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге в квалификации Евро-2020.

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Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

«В сборной подпитываться нужно энергетикой, – приводит Sport24.ru слова 31-летнего Дзюбы. – Это будет толчок, чтобы подниматься вверх.

Мы иногда не играем в футбол, а как будто на сражении. Никаких отмазок не будет, не переживайте».

Напомним, сборная России уже обеспечила себе выход в финальный турнир Евро-2020 как минимум со второго места в группе I, но сохраняет шансы опередить Бельгию, от которой отстает на три очка, в борьбе за первое место.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).