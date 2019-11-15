Сергей Силкин: Думаю, сборная России сделает все, чтобы добиться результата в матче с Бельгией Встреча между национальными командами России и Бельгии пройдет в ближайшую субботу в Санкт-Петербурге.

Загрузка...

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от встречи между сборными России и Бельгии в рамках группового этапа квалификационного раунда к Евро-2020.

– Это Бельгия может говорить, что она чем-то удивит, покажет яркую игру, так как она уже досрочно попала на Евро-2020. Для россиян Бельгия является серьезным раздражителем, у игроков будет очень высокая мотивация. Думаю, подопечные Черчесова все сделают, чтобы добиться результата, хотя это будет очень сложно, – передает слова Силкина RT.

После восьми туров Бельгия, одержав восемь побед, возглавляет турнирную таблицу группы I, сборная России, уступая бельгийцам три очка, располагается на второй строчке.

Отметим, что для того чтобы занять первое место в группе, российской сборной необходимо обыграть команду Бельгии либо со счетом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем одержать победу в матче с Сан-Марино.