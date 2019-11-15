Сборная Армении проиграла Греции и лишилась шансов выйти на Евро-2020

Встреча прошла в Ереване и завершилась победой греческих футболистов со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 34-й минуте забил нападающий Димитрис Лимниос.
Добавим, что в параллельном матче этой группы сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн (3:0) и гарантировала себе участие в финальной части турнира.
После этой игры сборная Финляндии, набрав 18 очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы J, Греция с 11 очками занимает третье место, команда Армении, имея в активе 10 очков, опустилась на четверную позицию. Лидирует в группе сборная Италии, набравшая после восьми матчей 24 очка.
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