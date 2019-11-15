Роберто Манчини – о конфликте Роналду с Сарри: Не вижу ничего серьезного, такое иногда случается

- Всегда тяжело заменить ведущего игрока команды, потому что футболист с такими качествами, как у Роналду, может изменить ситуацию в любой момент матча. Вероятно, это произошло после напряженной недели с большими физическими нагрузками, и Сарри посчитал правильным снять Роналду. Это то, что может произойти в любой момент. Я не вижу ничего серьезного, иногда такое случается между игроками и тренером, - цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
Напомним, 34-летний форвард «Ювентуса» был заменен на 55-й минуте встречи 12-го тура серии A против «Милана» (1:0). Покинув поле, Роналду не подошел к главному тренеру команды Маурицио Сарри и сразу отправился в раздевалку, а после, не дождавшись окончания матча, покинул стадион.
Отметим, что Сарри заменил Роналду во второй игре подряд. В среду, 6 ноября, португалец не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).
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