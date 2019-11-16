Финляндия и Швеция вышли на Евро-2020 Стали известны еще два участника финального турнира Евро-2020

Сборные Финляндии и Швеции вышли в финальную часть Евро-2020.

В пятницу Финляндия крупно победила Лихтенштейн (3:0) и обеспечила себе второе место в группе J, которую досрочно выиграла Италия.

Отметим, что Финляндия стала первым дебютантом финального турнира Евро-2020. Ранее сборная этой страны ни разу не участвовала в финальных турнирах чемпионатов Европы.

В свою очередь Швеция победила в гостях Румынию (3:0) и гарантировала себе второе место в группе F, где досрочно победила Испания. Швеция выступит на своем шестом Евро. С 1992 года «тре крунур» пропустили только один турнир – в 1996 году.

Таким образом, на данный момент определилась ровно половина участников турнира: Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция.