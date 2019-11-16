Александр Самедов: Не вижу причин, почему мы не можем победить Бельгию - Советский спорт
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16 ноября 2019 11:03ФутболЛипкин Антон

Александр Самедов: Не вижу причин, почему мы не можем победить Бельгию

Россия сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020.

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче с Бельгией в отборочном турнире Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

«Сборной России по силам победить, – приводит ТАСС слова 35-летнего Самедова. – Команда уже вышла (на чемпионат Европы), ничто не довлеет, будет хорошая игра, если получится победить, будет здорово. Не вижу причин, почему мы не можем победить».

Напомним, сборные Бельгии и России уже гарантировали себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. При этом у России есть шанс опередить Бельгию в борьбе за первое место в группе.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).

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