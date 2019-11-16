Россия – Бельгия. Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы сборных России и Бельгии на матч 9-го тура группового этапа квалификационного раунда к Евро-2020.

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Россия: Гильерме, Семенов, Джикия, С. Петров, Фернандес, Жирков, Зобнин, Ионов, Оздоев, Ал. Миранчук, Дзюба.

Запасные: Шунин, Джанаев, Чистяков, Караваев, Беляев, Ахметов, Кузяев, З. Бакаев, Кудряшов, Фомин, Комличенко, Ерохин.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Боята, Кастанье, Т. Азар, Витсель, Де Брейне, Э. Азар, Мертенс, Р. Лукаку.

Запасные: Миньоле, Селс, Денайер, Тилеманс, Карраско, Коббо, Ориги, Ванакен, Прат, Бентеке, Дендонкер, Батшуайи.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00 (мск).

На данный момент Бельгии, одержав восемь побед, возглавляет турнирную таблицу группы I, сборная России, уступая бельгийцам три очка, располагается на второй строчке.

Отметим, что для того, чтобы занять первое место в группе, российской команде необходимо обыграть Бельгию либо со счетом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем одержать победу в матче с Сан-Марино.