Россия – Бельгия. Торган Азар открыл счет в матче В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 9-го тура группового этапа отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

Новости СМИ2 Счет в этой встрече на 19-й минуте открыл нападающий бельгийской команды Торган Азар. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи. Добавим, что на данную минуту идет первый тайм, счет 1:0 в пользу сборной Бельгии.