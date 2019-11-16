Россия – Бельгия. Лукаку забил четвертый мяч бельгийцев - Советский спорт
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16 ноября 2019 21:33Футбол

Россия – Бельгия. Лукаку забил четвертый мяч бельгийцев

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 9-го тура группового этапа отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

Счет в этой встрече на 19-й минуте открыл нападающий бельгийской команды Торган Азар. На 33-й минуте Эден Азар отправил второй мяч в ворота российской команды, он же 41-й минуте оформил дубль и довел счет в матче до крупного. На 72-й минуте четвертый мяч в ворота сборной России забил Ромелу Лукаку.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.

Добавим, что на данную минуту идет первый тайм, счет 4:0 в пользу сборной Бельгии.

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