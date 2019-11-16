Россия – Бельгия. Джикия сократил счет в матче

Счет в этой встрече на 19-й минуте открыл нападающий бельгийской команды Торган Азар. На 33-й минуте Эден Азар отправил второй мяч в ворота российской команды, он же 41-й минуте оформил дубль и довел счет в матче до крупного. На 72-й минуте четвертый мяч в ворота сборной России забил Ромелу Лукаку. На 79-й минуте защитник российской команды Георгий Джикия сократил разницу в счете.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.
Добавим, что на данную минуту идет первый тайм, счет 4:1 в пользу сборной Бельгии.
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