Сборная России крупно проиграла команде Бельгии в отборочном матче Евро-2020 Футболисты сборной России уступили команде Бельгии в домашнем матче 9-го тура группового этапа отборочного раунда на Евро-2020.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой бельгийцев со счетом 4:1. В составе сборной Бельгии дублем отметился Эден Азар (33-я и 40-я минута), еще по голу на свой счет записали Торган Азар (19) и Ромелу Лукаку (72). У российской команды точным ударом отличился Георгий Джикия (79).

После этой игры Бельгия, одержав девятую победу, набрала 27 очков и продолжает лидировать в группе I. Сборная России, прервав свою серию из семи побед подряд, с 21 очком занимает вторую строчку.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино, а Бельгия в тот же день на своем поле сыграет против команды Кипра.