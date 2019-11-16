Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки Нападающий сборной России Артем Дзюба – о крупном поражении Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020.

- Нам указали на наши ошибки, может даже и хорошо, что такая пощечина нам - четыре мы еще не пропускали, - приводит слова Дзюбы ТАСС.

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.