Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки

- Нам указали на наши ошибки, может даже и хорошо, что такая пощечина нам - четыре мы еще не пропускали, - приводит слова Дзюбы ТАСС.
Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.
В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
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