Зелимхан Бакаев: Поражение от Бельгии не станет для нас ударом

- Думаю, мы все отдали, но сегодня не наш день. Поражение от команды Бельгии не станет для нас ударом.
Наоборот, урок для нас, чтобы мы сделали выводы и были еще сильнее на самом чемпионате, - цитирует Бакаева ТАСС со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».
Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.
В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли Сборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2).
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