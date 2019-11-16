Зелимхан Бакаев: Поражение от Бельгии не станет для нас ударом Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев – о крупном поражении Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020.

- Думаю, мы все отдали, но сегодня не наш день. Поражение от команды Бельгии не станет для нас ударом.

Наоборот, урок для нас, чтобы мы сделали выводы и были еще сильнее на самом чемпионате, - цитирует Бакаева ТАСС со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.